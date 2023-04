Napoli, troppa tensione. La dimensione europea è altra cosa rispetto all’Italietta calcistica (Giornale)

La gazzarra del Napoli contro tutti ha fatto danni al Napoli più che agli altri. Nervi tesi in campo, le guerriglie tra tifosi, bisogna ritrovare l’unità

Su Il Giornale, Riccardo Signori scrive del Napoli. Della tensione che si avverte chiaramente, sia da parte di Spalletti che della tifoseria. La chiama “gazzarra”, qualcosa che ha danneggiato soprattutto il Napoli.

“La gazzarra del Napoli contro tutti ha fatto danni: al Napoli più che agli altri”.

Il Napoli non perderà certo lo scudetto per questo, ma la tensione corre, scrive.

“Il dietro le quinte è davanti a tutti, le guerriglie fra tifosi, Spalletti che cerca aiuti dalla scaramanzia (i baci al pallone di San Siro), ma poi si ritrova con mani sulla pelatona e occhi sgranati quando Anguissa vien espulso (senso di colpa?). Infine quel inginocchiarsi: strano per un tecnico così sperimentato. Segnali appunto. Forse Napoli ha carezzato un sogno ed è bastato un gol, solo un gol, del Milan per scoprire il nervo. Non per buttare la qualificazione”.

L’arbitro ci ha messo del suo a condizionare il risultato, certamente, ma si è poi andati oltre. Come hanno fatto i giornalisti in mixed zone, “una pessima figura” che ha costretto il club a prendere le distanze ufficialmente dall’accaduto. Signori scrive:

“Troppa tensione, forse la dimensione europea è altra cosa rispetto all’Italietta calcistica”.

Da quando il Milan ha rifilato il 4-0 alla squadra di Spalletti in campionato, qualcosa si è inceppato.

“Il Milan tornerà a Napoli dopo i 4 gol rifilati in campionato, da quel momento qualcosa si è inceppato: le risse fra tifosi sono suonate come un allarme”.

Spalletti lo ha chiarito: se al Maradona mancherà di nuovo il tifo, lui lascerà la panchina e tornerà a casa.

“Chapeau. Napoli deve ritrovare la forza del tutti insieme appassionatamente. Al resto penserà AdL che ha chiesto ai tifosi di «seppellire l’ascia di guerra»”.

ilnapolista © riproduzione riservata