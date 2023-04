Napoli-Milan: 4 Daspo e 20 sanzioni per possesso di stupefacenti e biglietti non corrispondenti

La Questura di Napoli li ha emessi per scavalcamento dal settore inferiore alla Curva B, per aver acceso un fumogeno all’esterno e per porto di armi

La questura di Napoli ha diramato il comunicato con cui annuncia le sanzioni e i daspo dopo i fatti di ieri sera prima di Napoli-Milan. Prima della partita, diversi tifosi si sono riuniti all’esterno dell’impianto sportivo per protestare contro il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. All’interno dello stadio, poi, nella Curva B si è visto un pessimo spettacolo che ha coinvolto ultras della stessa squadra. La rissa sarebbe iniziata per una diversità di vedute sulla modalità di protesta contro De Laurentiis.

“Ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura per l’ordine e la sicurezza pubblica nell’area dello stadio “Maradona” in occasione dell’incontrodi calcio Napoli-Milan, gli agenti del Commissariato San Paolo, durante i servizi di filtraggio per l’accesso allo stadio, hanno sanzionato 20 persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, di cui 3 per aver esibito un biglietto non corrispondente al titolare e le altre 17 poiché trovate in possesso di sostanza stupefacente; queste ultime sono state altresì sanzionate amministrativamente.

Inoltre, i poliziotti hanno denunciato 4 persone, tra i 24 e i 32 anni, di cui una per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della Curva B, una per aver acceso un fumogeno all’esterno dell’impianto sportivo, un’altra per porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché durante i servizi di filtraggio è stata trovata in possesso di un’arma da taglio e l’ultima per aver minacciato uno steward; nei loro confronti è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo.

Infine, durante i servizi di controllo del perimetro dell’impianto sportivo, finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, sono stati sanzionati 9 parcheggiatori abusivi, mentre personale della Polizia Locale ha rimosso 136 autovetture in sosta vietata”.

