Lukaku: «La grazia di Gravina è un passo in avanti del calcio italiano, lo ringrazio» 

Nel post-partita di Empoli-Inter 0-3, ai microfoni di Dazn ha parlato l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku, autore di una doppietta e di un assist per Lautaro Martinez:

Al termine della partita Lukaku ha ringraziato i tifosi regalando loro anche la sua maglia.

«Dobbiamo sempre ringraziare i tifosi, perché ogni partita ci danno fiducia per fare meglio e sostegno. Quest’anno per noi è stato un campionato molto particolare ma è normale che dobbiamo ringraziarli per il sostegno in tutta la stagione»

Lukaku è tornato:

«Mi mancava il gol, adesso vado meglio sugli scatti, stiamo facendo un ottimo lavoro sui preparatori, l’infortunio è stato veramente grave, mi sento più in fiducia nelle azioni, devo continuare così e aiutare la squadra».

Sulla grazia di Gravina, Lukaku ha ringraziato ancora una volta il presidente della Figc. Ha definito la sua decisione un passo in avanti del calcio italiano nella lotta contro il razzismo.

«Voglio ringraziare Gravina per darmi l’opportunità di giocare quella partita, per me è un passo in avanti del calcio italiano, la grazia per farmi giocare. Ora voglio solo guardare avanti e preparare quella partita».

Ti sei conservato i gol per il finale di stagione, adesso valgono di più? Lukaku:

«L’obiettivo è sempre fare meglio, dare il massimo in allenamento e fare il massimo per l’Inter. L’Inter mi ha dato tutto e io devo fare tutto per l’Inter».

