L’Inter vince sull’Empoli al Castellani 3-0, doppietta e assist di Lukaku

Finisce 3-0 per l’Inter al Castellani, contro l’Empoli. Doppietta e assist di Romelu Lukaku.

Primo tempo all’insegna della noia con un possesso palla smisurato dell’Inter che però non riesce mai a rendersi pericolosa, con zero tiri diretti verso la porta avversaria. Il match si era messo su una china pericolosa, ma è stato finalmente sbloccato nella ripresa (al 48′) da Romelu Lukaku. L’attaccante belga è tornato a segnare su azione in Serie A: l’ultima volta era stata 253 giorni fa, il 13 agosto scorso. Lukaku ha segnato con un diagonale rasoterra dall’interno dell’area su assist di Brozovic. Al 76′, il raddoppio, sempre del belga, servito da Calhanoglu. All’88’ è stato invece Lautaro Martinez a mettere un punto finale alla partita segnando il terzo gol: anche in questo caso c’entra Lukaku, suo l’assist per la rete del compagno.

Dopo la grazia concessa ieri da Gravina, questo è stato decisamente il giorno di Romelu Lukaku.

Inzaghi aveva iniziato la partita cambiando 9 elementi in formazione e dando spazio a giocatori che in stagione avevano racimolato un minutaggio davvero basso. Aveva così spiegato, ai microfoni di Dazn, nel prepartita, le sue scelte in merito al turnover:

«Sappiamo le partite in calendario che dobbiamo affrontare, oggi è una partita importantissima, ho bisogno di tutti. C’è stato qualche cambio ma sono molto fiducioso».

«La nostra forza deve essere lavorare tutti insieme da squadra sapendo che affrontiamo una partita ogni due giorni e mezzo quindi ci sarà bisogno di lucidità, forza e aiuto da parte di tutti. Al di là della qualificazione alla semifinale di Champions League questa settimana ho visto una squadra concentrata che sa quello che deve fare».

Inzaghi aveva parlato anche della grazia di Gravina a Lukaku, protagonista di giornata.

«Sono contento per Rom, però sono molto contento per il messaggio che ha voluto mandare la Figc a tutti, soprattutto ai giovani per la lotta contro il razzismo».

