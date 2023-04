Luis Enrique a Londra a colloquio col Chelsea (The Independent)

Luis Enrique, è a Londra da questa mattina. Secondo una parte della stampa inglese infatti, la mente che ha guidato la nazionale spagnola e il Barcellona potrebbe essere il prossimo allenatore del Chelsea, diventando così la prima scelta rispetto al discusso Nagelsmann. I giornali negli ultimi giorni avevano discusso di come fosser cinque i nomi per il futuro della panchina Blues. Il problema per l’allenatore tedesco era quello di avere ancora un accordo con il Bayern Monaco, mentre il club tedesco premeva per liberarsi dell’allenatore il prima possibile.

Il Chelsea, tuttavia, non vuole lasciare il club nelle mani del provvisorio Bruno Saltor, l’allenatore che ha temporaneamente preso il posto di Graham Potter. Ora, l’Independent ha pubblicato un articolo che fa chiarezza sulle nuove probabilità di vedere lo spagnolo nella panchina del club londinese:

“Luis Enrique si sta recando a Londra per ulteriori colloqui con il Chelsea dopo aver impressionato nelle discussioni iniziali con il club. Si dice che l’allenatore 52enne, che ha lasciato la panchina della Spagna dopo il Mondiale, ha detto di avere una visione chiara e lucida per la squadra. Luis Enrique ha spiegato il suo approccio basato sull’alta intensità e il forte pressing, che potrebbero interessare i diversi giovani talenti che il Chelsea ha acquistato di recente”

Il giornale aggiunge, di seguito:

“Il Chelsea era già stato interessato all’allenatore del Barcellona, ma sia le sue richieste salariali che la scarsa conoscenza dell’inglese da parte dell’allenatore avevano scoraggiato il club. Luis Enrique starebbe lavorando alla conoscenza della lingua, ma la dirigenza potrebbe essere interessata soprattutto alla sua qualità tattica”

Il giornale ha così confermato le recenti voci sul fatto che il Chelsea aveva cambiato idea sugli allenatori giovani, volendo invece puntare su una mente esperta e conosciuta. Il passo in avanti di Luis Enrique, di certo, non è una buona notizia per il Bayern Monaco, che ora potrebbe aver perso l’occasione di liberarsi dello stipendio dell’ex-allenatore.

Diversa opinione quella dell’esperto di mercato Fabrizio Romano che questa mattina conferma che ci sarebbero contatti in corso tra il Chelsea e Nagelsmann e che Luis Enrique sarebbe solo un nome in lista. Chiuso invece il discorso per quanto riguarda gli altri nomi usciti di Tite, Spalletti e De Zerbi

Contacts between Chelsea and Julian Nagelsmann will continue today in order to make a decision on both sides with German coach favorite candidate since Sunday. 🔵 #CFC

Luis Enrique remains one of the names in the list.

No contacts with Tite, Spalletti, De Zerbi despite links. pic.twitter.com/oZ42MwVt8b

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 5, 2023