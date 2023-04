Le parole di Spalletti alla squadra per capire le ragioni di una notte sbagliata (Corsport)

«Ci è mancata la qualità di sempre. Ci sono sfuggiti i momenti, soprattutto quando siamo andati a riconquistare la palla»

Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano racconta le parole di Spalletti ieri a Castel Volturno.

E quando la porta dello spogliatoio s’è chiusa, nella Castel Volturno ancora sotto choc, è venuta fuori una chiacchierata eguale e simile a quelle precedenti, una specie di convention con qualche slide, le immagini dei momenti-chiave, una relazione più dell’anima che della partita che Spalletti ha tenuto con quei ragazzi che restano il suo orgoglio.

«Ci è mancata la qualità di sempre, ci siamo lasciati trascinare dalla generosità per tentare di acciuffare in fretta il risultato ed abbiamo smarrito i nostri equilibri. Ci sono sfuggiti i momenti, soprattutto quando siamo andati a riconquistare la palla». Stamani si riparte.

A freddo, Spalletti ha cercato le corde giuste, le ha sfiorate, ha (ri)parlato del loro calcio, della loro natura, non ha

ignorato le cause di quello 0-4 ma semmai ha tentato di prevenirne gli effetti, sapendo di avere con sé professionisti di

spessore, uomini capaci di leggere in se stessi, limpidamente proiettati a comprendere le ragioni di una notte sbagliata.

