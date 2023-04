Le banche cinesi vogliono aggredire gli asset di Zhang in Italia (Milano Finanza)

I creditori cinesi, guidati dalla China Construction Bank, intendono recuperare il prestito di 250 milioni non rimborsato

“I creditori cinesi accerchiano Steven Zhang. Gli istituti bancari sono pronti ad avanzare l’azione di riconoscimento in Italia della sentenza del tribunale di Hong Kong che aveva dato torto al presidente dell’Inter e di Suning International nella causa intentata per recuperare 255 milioni di dollari (circa 250 milioni di euro) di prestiti e un’obbligazione inadempiente che Zhang aveva garantito”.

Lo scrive Milano Finanza. I creditori cinesi, guidati dalla China Construction Bank, intendono avvalersi sugli asset di Zhang in Italia per recuperare il prestito di 250 milioni non rimborsato.

“I creditori provano ora ad aggredire anche in Italia gli asset riconducibili all’imprenditore cinese. Ipotesi possibile qualora la sentenza dell’ex colonia britannica dovesse essere riconosciuta. Le banche si muovono anche su questo fronte dopo aver depositato lo scorso luglio una istanza in sede civile con l’intento di annullare il verbale del consiglio di amministrazione del club milanese con il quale si stabilisce che Zhang non riceve compensi per l’incarico. L’istanza è stata assegnata alla Sezione specializzata per le Imprese del tribunale di Milano. La prima udienza, inizialmente prevista per lo scorso 8 marzo, è stata poi spostata a mercoledì 19 aprile”.

Milano Finanza continua:

“L’offensiva dei creditori si fa però globale. L’Italia non è l’unico Paese dove gli istituti di credito cinesi provano a rivalersi sul patron nerazzurro, oltre a quello ad Hong Kong. La China Costruction Bank ha infatti aperto un fronte legale anche negli Usa, con una richiesta al tribunale di New York del va liera al’ottenmento didiversi documenti legati ai rapporti tra Steven Zhang e diversi soggetti tra cu, tra gli altri, Gooldman Sachs e Oaktree

ilnapolista © riproduzione riservata