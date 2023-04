Gavi nel mirino del Chelsea: la firma di Luis Enrique può convincerlo

Gavi è finito sotto i riflettori londinesi. Il Chelsea incontra l’agente del calciatore, che potrebbe lasciare il Barcellona a parametro zero in estate.

Da quando è stato portato in prima squadra, in Spagna si parla di talento prodigio, tanto da vincere il premio Golden Boy del 2022. Pablo Martín Paez Gavira, per tutti Gavi, è una perla che il Barcellona vuole tenersi stretta, ma in seguito alla cancellazione del suo rinnovo di contratto, il calciatore potrebbe lasciare i blaugrana a parametro zero quest’estate.

Pare che da oltre una settimana il Chelsea abbia incontrato l’agente di Gavi, Ivan De La Pena, per convincere il calciatore a vestire la maglia dei blues l’anno prossimo. Per il tecnico del Barcellona Xavi, il 18enne è uno dei protagonisti del progetto post-Messi, collezionando già in due anni 87 presenze. A convincere Gavi a firmare con il Chelsea potrebbe essere la firma in estate del Ct Luis Enrique, con cui il calciatore ha ottimi rapporti, vista anche la convocazione all’ultimo Mondiale.

Il Chelsea ha bisogno di rinnovare la propria rosa l’acquisto del talento spagnolo potrebbe rappresentare una rinascita per il club di Londra.

ilnapolista © riproduzione riservata