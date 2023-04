Di Lorenzo: «Sembra scontato giocarci un quarto di finale di Champions ma non è così»

«Osimhen è importantissimo ma non dipendiamo solo da un giocatore. Della partita col Milan di campionato si è parlato anche troppo»

La conferenza di Giovanni Di Lorenzo:

«Della partita di campionato se n’è parlato anche troppo, l’abbiamo analizzata, ma conterà domani sera contro una grande squadra, difficile, il livello è altissimo, ci siamo allenati bene, la partita di Lecce ha aiutato il morale.

«Leao è forte, di qualità, dobbiamo stare attenti a tutta la squadra. Hanno tante individualità».

«La partita di campionato? Domani sarà completamente diversa».

Di Lorenzo: «Osimhen? Sappiamo che è un grandissimo giocatore, è importantissimo ma non dipendiamo solo da un giocatore, ho piena fiducia nei nostri giocatori, siamo tranquilli. È importante ma in questa partita non ci sarà».

«A Lecce abbiamo sfruttato le palle inattive».

«Non siamo stati la solita squadra in campionato contro il Milan, non sono preoccupato per domani. Non abbiamo messo in campo le nostre qualità, anche per merito loro. Domani avremo un atteggiamento diverso».

«Nessun consiglio da dare a Raspadori, ha esperienza, ha vinto un Europeo, ultimamente è stato frenato dagli infortuni».

«Siamo a giocarci un quarto di finale di Champions, sembra scontato ma non è così. Dobbiamo goderci queste due partite, ovviamente ci sarà tensione. Spensierati, spregiudicati, propositivi».

«È una partita importantissima, non solo per me, per la società, per i tifosi. È un traguardo importante essere qui, ora dobbiamo godercelo. Siamo pronti, ci siamo preparati nella maniera giusta».

«Theo Hernandez? Lo stimo molto, dovremmo essere bravi a contenerlo al meglio».

