Comanda l’asse Napoli-Roma. Oggi Inter e Juventus fuori dalla Champions

I giallorossi di Mourinho battono l’Udinese 3-0 e sono da soli al terzo posto dietro a Napoli e Lazio. Il calcio italiano oggi è del Centro-Sud

La Roma vince 3-0 contro l’Udinese (gol di Bove, Pellegrini e Abraham). E comanda sempre più l’asse Napoli-Roma. La Serie A dice che la leadership del calcio italiano è del Centro-Sud, lo scriviamo da un po’. La Roma di Mourinho supera i friuliani di Sottil e sale al terzo posto con 56 punti. La Lazio è seconda con 61. Il Napoli, lontanissimo, sta dominando con 75.

Resta un solo posto Champions. E se lo giocheranno Milan, Inter e Atalanta, a meno che non ridiano i 15 punti alla Juventus. Al momento sarebbe il Milan (53 punti) ad andare in Champions. L’Atalanta (48) deve ancora giocare e lo farà domani in casa della Fiorentina. In caso di vittoria, i bergamaschi salirebbero e 51 e appaierebbero l’Inter di Inzaghi che ormai è in rottura prolungata. Più indietro la Juve che ha perso a Sassuolo ed è a 44 punti.

