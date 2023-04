Ciro Ferrara: «Il Napoli non ha mai mollato e ha saputo lottare palla su palla»

A Dazn: «anche se la prestazione non è stata delle migliori. Era una partita complicata, molto complicata»

Ciro Ferrara a Dazn:

Era una partita complicata, molto complicata.

Di Lorenzo strepitosa prestazione di stasera e non solo, è più campionati che si dimostra ad altissimi livelli.

«Per il Napoli vittoria importantissima perché ritorna al successo, è stata una prestazione non di altissimo livello, è anche normale nell’arco di un campionato, ma non ha mollato fino alla fine, lottando palla su palla, rischiando qualcosina il che non è usuale per il Napoli, vince anche meritatamente ed è di fondamentale importanza zia approccio sia risultato verso il Milan

il Napoli vince meritatamente, l’approccio e il risultato possono essere determinanti per la Champions.

Non è stato un cattivo approccio, era in partita. Ha trovato Lecce coriaceo che andava a pressare nella metà campo del Napoli. Questo ha creato difficoltà. Tre tiri in porta per parte.

I campionati li vincono le squadre che in alcune partite sanno anche snaturarsi.

