Ceferin apre alla Champions giocata negli Stati Uniti, magari anche la finale nel 2026

Nell’anno dei Mondiali. «Le nostre finali degli Europei sono state seguite da più persone negli Stati Uniti rispetto alle finali Nba»

Le partite di Champions League potrebbero essere disputate negli Stati Uniti già nel 2026, secondo il presidente della Uefa Aleksander Ceferin. Il 2026 rappresenterebbe un anno chiave per il calcio negli Stati Uniti d’America, considerando che proprio quell’estate in Usa, Messico e Canada si giocheranno i Mondiali.

La massima competizione europea per club ha già programmato le prossime finali a Istanbul (2023), a Londra (2024) e a Monaco (2025). Parlando al podcast “Men in Blazers”, Ceferin ha detto che è possibile che la finale successiva si disputi in America: «È possibile. Abbiamo iniziato a discuterne, ma poi un anno c’era la Coppa del Mondo, il 2024 gli Europei. Quest’anno sarà a Istanbul, nel 2024 a Londra, nel 2025 a Monaco. E dopo vediamo. È possibile, è possibile».

Ceferin ha affermato di essere attratto dall’organizzazione di partite negli Stati Unitia causa della possibilità di spingere in alto i ricavi: «Il calcio è estremamente popolare negli Stati Uniti in questo periodo. Gli americani sono disposti a pagare cifre alte per il meglio e niente per il peggio. Quindi seguiranno il calcio europeo come gli amanti del basket in Europa seguono l’Nba», le parole di Ceferin riportate dal Daily Mail.

«Ciò che mi ha scioccato, in realtà, è che le nostre finali degli Europei sono state seguite da più persone negli Stati Uniti rispetto alle finali Nba. Con 30 partite degli Europei, ogni partita era un Super Bowl per numero di spettatori», ha aggiunto Ceferin.

Oltre a ospitare la Coppa del Mondo nel 2026, gli Stati Uniti ospiteranno anche la Copa America del 2024, con la Nazionale che parteciperà al torneo per costruire fare esperienza in vista della Coppa del Mondo.

