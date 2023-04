Casini: «Posticipare Napoli-Salernitana? Se ci sono motivi di ordine pubblico ci adegueremo»

Per la Gazzetta In Lega Serie A non hanno intenzione di buttare all’aria il calendario disegnato d’accordo con Sky e Dazn

Il Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa dallo stadio Arechi di Salerno, dove è presente per la finale della Primavera Tim Cup tra Fiorentina e Roma. Casini ha parlato di Napoli-Salernitana. Alla domanda se fosse possibile uno slittamento da sabato 29 aprile al giorno successivo, il presidente della Lega Serie A non ha chiuso le porte. Ha detto che la Lega è disposta allo slittamento nel caso in cui ci siano problemi di ordine pubblico. Casini ha dichiarato che la Lega Serie A è in contatto con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive per tenere d’occhio la situazione.

Queste le parole di Casini:

«Siamo in contatto con l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, se ci saranno motivi di ordine pubblico per spostare la partita la Lega si adeguerà».

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Tradotto: in via Rosellini per il momento non hanno intenzione di buttare all’aria il calendario, “disegnato” dopo aver interpellato i broadcaster, Dazn e Sky. Se non ci saranno “scossoni”, dunque, tutto rimarrà invariato. Al tempo stesso, però, se un’ordinanza del prefetto di Napoli richiederà lo spostamento di Napoli-Salernitana per motivi di ordine pubblico, a quel punto la Lega interverrà e la variazione al calendario non riguarderà solo la trentaduesima giornata (la prossima), ma anche la trentatreesima (la successiva) con Udinese-Napoli che slitterà da martedì 2 a mercoledì 3. Non sarebbe certo contenta Dazn che ha entrambe le gare in esclusiva e che perderebbe due slot”.

Oggi il Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha dichiarato:

«Martedì il Napoli dovrebbe giocare a Udine, servirebbe un doppio spostamento. Noi faremo le valutazioni di ordine pubblico. Non vediamo rischi, vogliamo organizzare al meglio questa festa. Conoscendo Napoli ci saranno 48 ore molto lunghe».

La Lega ha negato il rinvio?

«Non lo ha detto direttamente, ma tenete presente che martedì il Napoli dovrebbe giocare a Udine, servirebbe un doppio spostamento. Noi faremo le valutazioni di ordine pubblico. Non vediamo rischi, vogliamo organizzare al meglio questa festa. Conoscendo Napoli ci saranno 48 ore molto lunghe».

ilnapolista © riproduzione riservata