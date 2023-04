Bonucci interviene per placare la rissa in Juventus-Inter

Il Corsport sottolinea che l’ex difensore ha detto qualcosa nell’orecchio di Cuadrado e poi lo ha allontanato dalla rissa in campo

Nel parapiglia generale, generato da Cuadrado, Lukaku e Handanovic al termine di Juventus-Inter, c’è stato un altro protagonista che ha agito in maniera più nascosta: Leonardo Bonucci. Il capitano della Juventus, nonostante tutti gli acciacchi fisici e le numerose panchine, è sempre presente come uomo simbolo all’interno e all’esterno dello spogliatoio bianconero. Proprio per questo ieri, appena è scoppiata la rissa, si è precipitato in campo per intervenire.

Invece che alimentare le polemiche o usare la violenza, però, Bonucci si è subito diretto verso Cuadrado, il più nervoso dei suoi, placando le tensioni. Come spiega il Corriere dello Sport:

“Il difensore bianconero gli dice qualcosa – coprendosi la bocca con la mano per evitare che si legga il labiale – e Cuadrado, fermatosi ad ascoltare i consigli del compagno veterano, sembra capire il messaggio di Bonucci,. Il 35enne di Viterbo allontana poi completamente il colombiano dalla calca di giocatori misti tra bianconeri e nerazzurri, evitando così al compagno di squadra ripercussioni peggiori dopo l’espulsione comminatagli dall’arbitro Massa nel finale di gara”.

Un comportamento da leader che probabilmente ha evitato altre ripercussioni nella confusione del momento. Bonucci ha infatti anche bloccato il braccio di Cuadrado appena lo ha raggiunto.

