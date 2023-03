Sarri: «A Napoli non cambiavo mai? Guardate la panchina che avevo e quella che hanno oggi»

A Dazn: «Si dice sempre che Sarri non cambia, nelle ultime partite abbiamo utilizzato 21 giocatori»

L’allenatore della Lazio Maurizio Sarri, dopo aver conquistato la vittoria al Maradona, battendo il Napoli di Spalletti che in questa stagione non aveva mai perso in casa, si è preso qualche soddisfazione nelle interviste post partita.

Nonostante il tecnico toscano ci abbia tenuto a spiegare in conferenza che non ha nessuna rivincita da prendersi a Napoli, le sue parole in apertura di intervista a Dazn sembrano andare nella direzione opposta

Appena uscito dal terreno di gioco Sarri è tornato su un tormentone della sua gestione del Napoli riguardo ai cosiddetti “titolatissimi” e alle critiche mosse al fatto che non sostituiva mai i suoi calciatori.

«Si dice sempre che Sarri non cambia, nelle ultime partite abbiamo utilizzato 21 giocatori. Sarri a Napoli non cambiava mai si diceva, ma guardate la panchina che avevo io e quella che ha oggi il Napoli»

Ieri anche Maksimovic aveva sottolineato che secondo lui il fatto di far giocare sempre gli stessi era una pecca di Sarri «Per vincere lo Scudetto, per ottenere qualcosa di importante non puoi giocare solo con 12-13 giocatori come faceva lui, devi utilizzare tutta la rosa»

ilnapolista © riproduzione riservata