Processo Juventus, il gup Marco Picco rinvia l’udienza al 10 maggio

L’udienza preliminare per l’inchiesta Prisma è stata rinviata, a maggio si deciderà anche sulla competenza territoriale

Arriva la conferma. Il giudice per l’udienza preliminare Marco Picco ha rinviato al 10 maggio l’udienza del processo sull’inchiesta Prisma nella quale la Juventus è indagata per aggiotaggio e altri reati.

Lo aveva anticipato il pm Gianoglio fuori dall’aula di tribunale ai microfoni di Sky Sport:

«Ci sarà un rinvio, la sospensione decisa dal giudice solo per scrivere il provvedimento».

Il gup Picco aveva sospeso l’udienza per esaminare le richieste delle parti civili. Dopo quasi due ore in camera di consiglia, il giudice ha stabilito il rinvio al 10 maggio. In quella data si discuterà quindi anche la competenza territoriale.

La difesa della Juventus vorrebbe spostare la sede del processo poiché l’ipotesi di reato di manipolazione di mercato si sarebbe consumato a Milano dove ha sede la borsa o a Roma dove ci sono i server della borsa, essendo la Juventus una società quotata.

All’uscita dall’aula l’avvocato Rocca che rappresenta alcuni piccoli azionisti del club ha confermato quanto sopra:

«Competenza territoriale verrà discussa il 10 maggio».

