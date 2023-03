Osimhen: «Futuro? A fine stagione tratterò con il Napoli, troveremo una buona soluzione»

Nell’inverno del 2017 ti sei trasferito dalla Nigeria al Wolfsburg a 18 anni. Dopo solo 15 presenze in Bundesliga eri già etichettato come un pessimo acquisto e sei stato prestato al Belgio. Ora hai segnato una svolta. Sei una stella molto ambita. Come ricordi il tuo periodo difficile in Germania?

«Non è stato facile per me. Ma non la vedo così negativamente. Wolfsburg è stato un periodo molto istruttivo per me. Ci penso come ad un’esperienza speciale perché ho giocato con Mario Gomez. Mi è piaciuto guardarlo e ho imparato molto da lui. Mi ha guidato quando era lì e mi ha dato preziosi consigli. Sono molto felice di averlo avuto al mio fianco a Wolfsburg durante il mio primo anno in Europa. Mi ha aiutato davvero molto. Gli sarò eternamente grato per questo. Wolfsburg è stata una buona opportunità per me di crescere. Ho anche imparato da queste battute d’arresto. Il tempo trascorso a Wolfsburg mi ha reso quello che sono oggi».

Il capitano dell’Eintracht Sebastian Rode ti ha elogiato e ti ha descritto come “attualmente uno dei migliori e più forti attaccanti del mondo”. 19 gol in Serie A in questa stagione parlano da soli. Come la vedi? Osimhen: