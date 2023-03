Mourinho voleva le scuse del quarto uomo, al suo rifiuto gli ha dato dell’uomo di merda (CorSport)

La ricostruzione della lite nello spogliatoio. Il tecnico: «Se hai le palle ripeti quello che mi hai detto». Serra: «Non devo chieder scusa a nessuno, non ho detto niente»

Sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni torna sulla vicenda Mourinho-Serra. L’allenatore della Roma ha litigato con il quarto uomo durante Cremonese-Roma. E’ stato espulso, ieri il Giudice Sportivo lo ha condannato ad uno stop di due giornate. Intanto, la Procura Figc ha aperto un’inchiesta sulla lite. Sui social imperversa un video in cui si vede distintamente il quarto uomo Serra dire a Mourinho «fatti i cazzi tuoi. Ti prendono tutti per il culo, vai a casa». Frase che ha fatto imbestialire il tecnico, che è andato a chiedere conto delle sue parole a Serra nello spogliatoio degli arbitri. E lì, racconta Zazzaroni, si è consumato il secondo atto della questione, il peggiore, quello sanzionato dal Giudice Sportivo. Zazzaro i ricostruisce l’accaduto.

“La ricostruzione, fedelissima. Mourinho aveva bussato alla porta dello spogliatoio dell’arbitro ed era stato fatto entrare. All’interno c’erano gli assistenti di Piccinini, un ispettore federale e dopo pochi istanti si sono aggiunti Vito Scala e un paio di collaboratori della Cremonese. A voce alta, per farsi sentire da tutti, José si era sfogato”.

Mourinho si è rivolto a Serra.

“«Se hai le palle, se sei un uomo ripeti quello che mi hai detto in campo, poi mi devi chiedere scusa e la cosa finisce qui». «Scusa di che?» è stata la risposta «io non devo chieder scusa a nessuno, io non ho detto niente». A questo punto José è sbottato urlandogli più volte «bugiardo. Sei un uomo di merda… Vergogna. Evito di pensare che sei di Torino e domenica non mi vuoi in panchina contro la Juve». Invece di spingerlo a farla finita, Serra ha concluso così: «Ecco, questa me l’aspettavo, sapevo che ti saresti inventato questa storia»”.

