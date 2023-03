I vertici arbitrali non hanno gradito l’atteggiamento di Serra, sarà sospeso (Repubblica)

Anche davanti ai suoi capi, ha detto di non ricordare insulti a Mourinho. Era già in disgrazia dopo le dimissioni di Trentalange, di cui era un protetto

Secondo quanto scrive Emanuele Gamba su La Repubblica, i vertici dell’Aia non hanno gradito l’atteggiamento in campo durante Cremonese-Roma del quarto uomo, Serra. Anche davanti a loro, quando interpellato su quanto accaduto con l’allenatore della Roma, José Mourinho, Serra ha detto di “non ricordare”. Ora l’arbitro sarà sospeso, scrive Repubblica. Tra l’altro già non navigava in buone acque, perché era un pupillo di Trentalange, presidente dimissionario degli arbitri.

La Repubblica scrive:

“La procura federale ha aperto un’inchiesta, Mourinho s’è beccato due giornate di squalifica dal giudice sportivo ma anche il quarto uomo Serra rischia una sospensione o un ridimensionamento, che significa vedere per qualche tempo la Serie A solamente in televisione”.

Oggi la Procura Federale ascolterà sia Mourinho che Serra. La Repubblica scrive delle considerazioni dell’Aia sull’abitro.

“Può essere che Mourinho riferirà le frasi che lo hanno offeso agli inviati della procura federale, che oggi saranno a Trigoria per raccogliere la testimonianza del tecnico. Sentiranno poi anche Serra, che ieri ha parlato con i suoi capi mantenendo anche con loro la linea della smemoratezza, non avendo da ricordare, ha sostenuto, nessun insulto particolare. Ai vertici dell’Aia, in ogni caso, non è piaciuto in generale l’atteggiamento dell’arbitro torinese, per altro già piuttosto in disgrazia dopo le dimissioni di Trentalange, di cui era un protetto”.

La Roma, intanto, prepara il ricorso contro i due turni di squalifica inflitti ieri a Mourinho dal Giudice Sportivo.

“La speranza del club giallorosso è di dimezzare la pena, ma essendo Mourinho recidivo le possibilità di un successo sembrano esigue”.

