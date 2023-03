La Juventus è “Di Maria dipendente” e può essere un problema (Gazzetta)

Contro il Friburgo, come contro il Nantes, fa tutto Di Maria. Il successo sui tedeschi non è rassicurante per il ritorno considerata anche la confusione tattica di Vlahovic.

La Gazzetta analizza la partita di ieri sera della Juventus contro il Friburgo, andata degli ottavi di Europa League. La Juve di Max Allegri ha vinto all’Allianz Stadium per 1-0 con il gol di Angel Di Maria.

E anche se questa mattina gran parte della stampa italiana festeggia il risultato della Vecchia Signora e il gol del Fideo, c’è un particolare della partita che non va ignorato e che la Gazzetta puntualizza. In due parole la Juventus è “Di Maria dipendente”.

“Finché Di Maria va, lasciatelo andare che di problemi ne risolve tanti in questa Juve. Segna soltanto lui. L’unico problema che non potrà mai risolvere è quello della sua eventuale assenza. Il giorno in cui non c’è per infortunio, squalifica o turnover, oppure accusa un calo fisico logico per un trentacinquenne, sono guai.”

Il successo di ieri sera può essere accolto con favore, ma bisogna riconoscere che per come è arrivato qualche preoccupazione sorge.

“E quindi meglio riconoscere che il successo sul Friburgo non è entusiasmante e neanche rassicurante in vista del ritorno: un gol è poco, con almeno novanta minuti da giocare in Germania tra una settimana, Chiesa in forte dubbio e Vlahovic in totale confusione tattica e “filosofica”.”

Vlahovic, secondo la rosea, è la cartina di tornasole di questa Juve. Potenzialmente una squadra da minimo tre gol a partita ma che ne fa solo uno in più dell’avversario, quando lo fa.

“Invece la manovra offensiva continua a svilupparsi per iniziativa dei singoli. Di Maria fa tutto, anche troppo. Il fatto che la seconda sorgente di soluzioni sia «discesa, dribbling con spostamento a destra e diagonale» di Cuadrado la dice lunga sui limiti della manovra.“

