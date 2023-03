Gazzetta: difficile comprendere lo sciopero del tifo al Maradona con un Napoli così 

“Qualcosa non ha funzionato nell’ordine pubblico, ma con una squadra così sarebbe giusto tifare i propri beniamini, sono loro i protagonisti, non chi va sugli spalti”

Gli ultras del Napoli sono rimasti in silenzio per buona parte della gara di campionato tra Napoli e Lazio, venerdì al Maradona. Una protesta del tifo organizzato contro le misure disposte dalla questura, che da tempo ha vietato l’ingresso allo stadio di tamburi e striscioni troppo ingombranti. Cosa che ha fatto scatenare la rabbia degli ultras dopo le rigide regole sull’impossibilità di cambiare posto sugli spalti. Da qui il silenzio.

La Gazzetta commenta la protesta degli ultras del Napoli di venerdì, il loro sciopero del tifo per protesta contro i provvedimenti di polizia.

“In questo contesto appare difficile comprendere le proteste dei gruppi ultrà che venerdì scorso hanno fatto lo

sciopero del tifo contro provvedimenti di polizia non accettati. Nessuno è perfetto e qualcosa non ha funzionato anche nell’ordine pubblico. Ma con una squadra così non sarebbe giusto tifare intanto i propri beniamini? Sono

loro i protagonisti, non chi va sugli spalti”.

