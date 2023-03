Quasi esauriti i biglietti per l’Eintracht: in 100mila al Maradona tra Atalanta e Champions (Gazzetta)

L’entusiasmo dello stadio di Fuorigrotta resta alle stelle. Niente a che vedere con un anno fa quando il Napoli perse con Milan, Fiorentina e Roma

La sconfitta contro la Lazio non ha minimamente intaccato l’entusiasmo dei tifosi del Napoli. Per le prossime due sfide al Maradona, prima l’Atalanta e poi l’Eintracht, si va ancora una volta verso il tutto esaurito.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Niente a che vedere col marzo di un anno fa, quando il Napoli prima perse col Milan e poi – in aprile – contro Fiorentina e Roma in casa crollò emotivamente, prima che tecnicamente o tatticamente, bruciando le proprie possibilità di scudetto. La sconfitta con la Lazio è stata completamente diversa e la gente lo ha capito, applaudendo e incitando la squadra a fine partita. Questo significa che l’entusiasmo dello stadio di Fuorigrotta non sarà minimamente intaccato e fra sabato prossimo e il mercoledì successivo, contro Atalanta prima ed Eintracht Francoforte in Champions ci saranno almeno 50 mila spettatori per volta a sostenere e spingere la squadra di Spalletti verso un doppio grande sogno. Specie per la sfida europea sono rimasti davvero gli ultimi tagliandi”.

La Gazzetta commenta la protesta degli ultras, che venerdì, in occasione della sfida con la Lazio, hanno fatto lo sciopero del tifo per protesta contro i provvedimenti di polizia.

“Nessuno è perfetto e qualcosa non ha funzionato anche nell’ordine pubblico. Ma con una squadra così non sarebbe giusto tifare intanto i propri beniamini? Sono loro i protagonisti, non chi va sugli spalti”.

