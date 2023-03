Di Lorenzo vicino al contratto a vita col Napoli. Per Juan Jesus si va verso il rinnovo di un anno

Nel prolungamento del brasiliano dovrebbe essere prevista l’opzione per un altro anno. Probabile il rientro in azzurro di Zanoli

Il Napoli sta già pensando ai rinnovi dei propri calciatori. A fine stagione molto probabilmente si siederà a discutere con Osimhen e Kvaratskhelia, tanto per cominciare, ma anche con Kim, per provare ad eliminare la clausola che al momento pende sul suo contratto. Non solo: il club di De Laurentiis, scrive la Gazzetta dello Sport, sta ragionando per rinnovare a vita il suo capitano, Giovanni Di Lorenzo. E’ in scadenza anche Juan Jesus, destinato a rimanere in azzurro. Per lui, infatti, il Napoli pensa al rinnovo di un anno con opzione per l’anno successivo.

Sembrerebbe destinato a rientrare a Napoli Zanoli, e di conseguenza dovrebbe fare il percorso inverso verso la Sampdoria Bereszynski. Ma di questo si parlerà più attentamente in estate, dopo che il Napoli avrà valutato a mentre fredda i pro e i contro dell’operazione.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Per Di Lorenzo siamo vicini a un contratto “a vita”, da capitano. Anche per Juan Jesus, in scadenza, si va verso il rinnovo di un anno con opzione per il successivo. Mentre in estate si farà una valutazione a freddo sullo scambio di prestiti con la Sampdoria. Appare probabile il rientro di Zanoli in azzurro con Bereszynski che dovrebbe tornare a Genova”.

ilnapolista © riproduzione riservata