De Laurentiis: «Certo che questo giallorosso del Comune non c’entra niente col Napoli» VIDEO

Il presidente, presente alla consegna delle medaglie della città al ct Mancini, ha ironizzato sui colori di Napoli che non sono quelli del Napoli

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha partecipato questo pomeriggio alla conferenza stampa del ct della Nazionale Roberto Mancini in vista della sfida di domani sera al Maradona tra Italia e Inghilterra. Al termine della conferenza, come riportato dai colleghi di Calciomercato.it, a Roberto Mancini, Gabriele Gravina e Marco Verratti sono state consegnate le medaglie della città di Napoli dal presidente azzurro Aurelio De Laurentiis e dal sindaco Gaetano Manfredi. “Certo che questo giallorosso non c’entra niente col Napoli”, la battuta di De Laurentiis, riferito ai colori della città

