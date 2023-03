Damascelli: il cammino del Napoli è in solitaria, alle sue spalle c’è un torneino

Su Il Giornale. L’Inter è seconda nonostante sette sconfitte, il che fa capire quanta differenza ci sia tra la capolista e le altre

Su Il Giornale, Tony Damascelli commenta i risultati del weekend di campionato con un occhio di riguardo per la vittoria dell’Inter sul Lecce. Il fatto che la squadra di Inzaghi sia seconda nonostante le sette sconfitte subite finora fa capire quanto sia in solitaria il cammino del Napoli e quanto, alle spalle della capolista, non ci sia che un torneino.

“Inter è tornata seconda in quella giostra che è il torneino alle spalle della capolista Napoli”.

Il successo sul modesto Lecce è stato abbastanza semplice.

“La prova dei nerazzurri è stata lineare, il ritmo amichevole, secondo usi e costumi della nostra serie A ma poi i campioni sanno sistemare vicende noiose e Lautaro, che ha la medaglia d’oro conquistata in Qatar (grammi 440 valore euro ventiduemila), ha ribadito di essere la garanzia dell’attacco nerazzurro con il gol n°14 in campionato”.

“Totale, nonostante le sette sconfitte, l’Inter è seconda e questo sta a significare ancora una volta il cammino solitario del Napoli”.

Damascelli scrive anche della partita dell’Olimpico tra Roma e Juventus.

“All’Olimpico è finita la corsetta presuntuosa e inutile della Juventus, la Roma ha vinto senza rendersene conto”.

“Chi meglio di Allegri poteva dare una mano a Mourinho e guarire la Roma battuta a Cremona? Fatto. L’agonia continua, in attesa della botta finale dei tribunali”.

ilnapolista © riproduzione riservata