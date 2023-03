Con Thiago Motta il Bologna ha acquisito un’identità dopo anni di anonimato (L’Equipe)

“L’accozzaglia di calciatori ad alto potenziale è diventata un collettivo frizzante”. Thiago “è un grande lavoratore e un grande comunicatore”.

L’Equipe esalta Thiago Motta. Da quando è arrivato lui sulla panchina del Bologna, la squadra è cambiata e ha cominciato a macinare risultati positivi. Stasera il Bologna affronterà il Torino.

Il 12 settembre, quando è arrivato Thiago Motta, il Bologna aveva portato a casa 6 punti in 6 partite, ricorda il quotidiano francese, una partenza che è costata il posto a Mihajlovic. Con Motta, la squadra ha iniziato tutt’altro percorso.

“Con l’ex parigino, la squadra ha finalmente acquisito un’identità dopo anni di anonimato. L’accozzaglia di individui ad alto potenziale è diventata un collettivo frizzante in cui si ritrovano le caratteristiche che suscitarono molto interesse all’epoca del suo debutto con il Psg under-19 quattro anni fa. I giocatori si scambiano molto, soprattutto a centrocampo. Il posizionamento medio è alto grazie ad un importante possesso palla (il 6° in Serie A) e all’aggressività resa possibile da un incessante contro-pressing, il tutto in un fluido 4-2-3-1”.

Nel 2023, in nove giornate, il Bologna ha ottenuto 16 punti. Meglio della squadra di Motta hanno fatto solo il Napoli (24), la Juventus (19), Roma e Inter (17). Il tutto senza Marko Arnautovic, capocannoniere della squadra, quasi sempre assente all’inizio dell’anno.

“Thiago è un grande lavoratore e un grande comunicatore, il suo messaggio è diretto”.

A La Spezia è stato costantemente discusso, ricorda L’Equipe, tanto da decidere di rescindere il contratto nel maggio 2022. Le voci di mercato lo danno vicino all’Inter per la prossima stagione.

