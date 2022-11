Il Bologna di Thiago Motta dimostra che era giusto esonerare Mihajlovic

Il Bologna di Thiago Motta

Nel silenzio generale, la squadra felsinea ha racimolato 13 punti in 9 partite dall’arrivo di Thiago Motta, 12 nelle ultime 6 . Prima c’era stato qualche roboante scivolone, come il 6-1 subito a San Siro da una straripante Inter e un inizio zoppicante, tutto sommato fisiologico. La squadra, in particolare con avversarie di medio-bassa classifica, gira che è un piacere. La parola chiave nella politica del tecnico ex Spezia è “duttilità”: la difesa viene alternata a 3 o a 4 in base agli interpreti in campo; davanti, i rivitalizzati Barrow e Orsolini si alternano nell’affiancare come mezze punte o esterni sulla trequarti l’inamovibile Arnautovič. El Principe Dominguez sta finalmente mostrando le sue qualità di rifinitore e interditore, Ferguson il perché sia stato pagato 3,5 milioni in estate.