Aguero ha un malore in diretta su Twitch: «Ho avuto una piccola aritmia» (VIDEO)

Dopo la diretta ha postato un video in cui ha rassicurato tutti: «Non è stato niente. Ho sentito il mio medico e mi ha detto di stare tranquillo».

L’ex giocatore di Manchester City e Barcellona, Sergio Aguero, ha avuto un malore mentre in diretta su Twitch. Nel bel mezzo della diretta il Kun si è bloccato per una manciata di secondi, portandosi la mano al petto, per poi riprendere. Ai tanti follower preoccupati ha spiegato:

«Penso di aver avuto una mini-aritmia, ma riesco a tenerla sotto controllo un chip che la rileva».

Tensión en directo que por suerte quedó en susto: @aguerosergiokun sufre una arritmia en directo con @IbaiLlanos. “¿Quieres que vayamos al médico?” pic.twitter.com/Yt2noDJF4V — MARCA (@marca) March 30, 2023

Aguero è stato costretto a ritirarsi due anni fa per problemi cardiaci dopo il passaggio al Barcellona, dove di fatto non ha quasi mai giocato. Infatti il Kun dopo l’addio al Manchester City, dove ha collezionato 275 presenze e 187 gol in 10 anni, era approdato al club catalano, ma si è dovuto ritirare per l’aritmia cardiaca dopo appena 4 mesi, collezionando 4 presenze e un gol.

Oggi, dopo aver consultato il suo medico, ha rassicurato tutti tramite i social dove ha spiegato:

«Ciao gente. Non vi preoccupate, non è stato niente. Ho sentito il mio medico e mi ha detto di stare tranquillo che non è nulla», sorridente.

