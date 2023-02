Zaniolo ha paura di vivere a Roma dopo le minacce. Il club ha tolto foto e nome dal suo armadietto  

La Gazzetta e il CorSport parlano della difficile situazione dell’attaccante giallorosso. Prostrato psicologicamente, si allenerà separato dal gruppo

Il mercato invernale si è chiuso ieri e Nicolò Zaniolo è rimasto alla Roma. Ma in una situazione di rottura totale sia con il club che con l’allenatore. La Gazzetta dello Sport racconta che addirittura dall’armadietto di Zaniolo sono stati rimossi la foto e il nome del calciatore.

“Il futuro immediato che attende l’attaccante, a questo punto, appare desolante. Se Zaniolo due giorni fa, in un gesto di stizza, aveva cancellato dal proprio profilo social la dicitura: «Football player As Roma», qualcuno dei pochi amici che Nicolò ha ancora a Trigoria ieri gli ha spedito una fotografia del suo armadietto a cui era stato tolto il nome e la foto. Morale: sulla carta la linea dura non cambia, anche perché è stata scelta direttamente dalla proprietà. A far irritare i Friedkin non è stato il rifiuto del Bournemouth, che al club comunque è costato il mancato introito di 30 milioni, ma la decisione di non voler più giocare nella Roma. È questo il peccato “imperdonabile” agli occhi di chi è cresciuto con un certo tipo di cultura sportiva”.

Ieri Zaniolo è tornato da La Spezia, dove si era rifugiato dopo le minacce ricevute da un gruppo di tifosi nello scorso weekend. Non si è allenato a Trigoria, col permesso del club, ma oggi lo farà. Non con il gruppo, però.

“Lo farà però in un campo separato, probabilmente in orari diversi rispetto a quelli dei suoi compagni, aspettando che maturino possibili svolte”.

Zaniolo è profondamente turbato.

“Chi gli è vicino racconta che Zaniolo adesso è molto prostrato, in chiara difficoltà psicologica, ma si spera che un ritorno alla normalità “lavorativa” possa in qualche modo aiutarlo”.

Anche il Corriere dello Sport racconta la difficile situazione psicologica in cui si trova il giocatore della Roma.

“Zaniolo è molto scosso per quello che ha vissuto, ha paura di vivere a Roma con questa situazione e di poter

essere ancora preso di mira da qualche aggressore. Non ha intenzione di cambiare casa, lui e il padre – i due vivono insieme – sono convinti che non muterebbe la situazione”.

“ha ancora paura di tornare dove è stato minacciato di morte”.