Spezia-Napoli, formazioni / Tridente Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia

Le scelte di Spalletti e Gotti per l’anticipo della domenica. In campo gli stessi undici visti contro la Roma

Il Napoli ha ufficializzato la formazione scelta da Luciano Spalletti per la partita contro lo Spezia in programma alle 12.30. L’allenatore ha deciso di rimettere in campo gli stessi undici visti contro la Roma. Nessuna novità, dunque, rispetto all’ultimo impegno in campionato del gruppo. In porta c’è, come sempre Meret. La linea difensiva è composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae e Mario Rui. A centrocampo spazio a Anguissa, Lobotka e Zielinski. Il trio di attacco è formato da Lozano, che ha sbaragliato la concorrenza di Politano e Elmas, al fianco di Osimhen e Kvaratskhelia.

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Spalletti

Spezia: Dragowski, Ampadu, Bourabia, Verde, Reca, Shomurodov, Esposito, Amian, Caldara, Aguelo, Nikolau. All: Gotti.

