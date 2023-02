Spalletti: «Il maggior nemico è la presunzione. Non dobbiamo allentare la cazzimma»

A Sky: «La squadra ha fatto quello che doveva fare per prendere la partita in mano. Ce lo avessero detto all’inizio che andava così»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro l’Eintracht

Un risultato che vi va stretto

«La squadra ha iniziato con personalità dai primi minuti, ha fatto quello che doveva fare per prendere la partita in mano perché se gliela lasci a loro sono bravi a giocare con quattro centrocampisti a quadrato nel campo. Per cui c’era da tenere palla e farli ammucchiare e quando la palla veniva persa dovevamo rimontargli addosso. Una partita corretta per il nostro punto di vista e sono le partite che noi vogliamo»

Cosa si sta dimostrando?

«Ci vuole calma, molta calma, c’è da giocare un’altra partita e c’è da vincere la prossima, quello che è il maggior nemico è la presunzione quando credi di avere dei vantaggi e la partita ti fa capitare l’episodio contrario quando non la gestisci bene a livello mentale. Abbiamo dimostrato di poterci stare e di poter passare il turno, ma va passato»

Cosa voleva Osimhen al cambio?

«Osimhen voleva giocare ancora, però poi ci sono stati due momenti in cui si è toccato i flessori e mi sono preoccupato quindi l’ho fatto uscire»

Il risultato poteva essere più ricco

«La squadra ha gestito bene, di più non potevamo fare. Ad essere un po’ pignoli negli ultimi minuti loro avevano fatto molta fatica e c’era la possibilità di creargli altri problemi invece negli ultimi minuti non siamo stati bravi subito a entrare dentro però va benissimo lo stesso. Ce lo avessero detto all’inizio che andava così»

A Spalletti non piacciono troppi complimenti

«Mi fanno piacere tutti i complimenti, però questo a volte determina che si alleggerisca la “cazzimma” e ogni quale volta che ci siamo alleggeriti lo abbiamo pagati a caro prezzo. Più si riesce a farli avere un atteggiamento serio e più si guadagna»

