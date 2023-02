Spalletti è il vero rivoluzionario, lui è il pragmatismo

Il Napoli archivia pratiche con la stessa velocità di un impiegato comunale il venerdì mattina

😅 Il Napoli non gioca le partite. Il Napoli archivia pratiche con la stessa velocità di un impiegato comunale il venerdì mattina. Poi aspetta, azzanna, si riposa, esulta. Devastante.

😙 Spalletti non ha una squadra in mano, ha un Bimby! Qualsiasi cosa gli passi per la testa lo esegue. Impasta, cuoce, crea. In passato abbiamo dato le chiavi della porta degli elogi a parecchi allenatori. Lui è il vero rivoluzionario, lui è il pragmatismo romantico. Lui È.

😇 Lobotka sta arrivando a livelli omerici. Scrive, canta, suona e porta gli strumenti. È ovunque, mi pare l’indiano con gli ombrelli che ti trovi davanti al primo goccia di pioggia e ti chiedi :”Addò steve?” Tu non lo sai ma c’è, c’è sempre. Il chupachups magico.

🤗 Loro si fanno gol da soli? No, gli mettiamo una tale ansia addosso che è quasi inevitabile. Li abbiamo naturalmente schiacciati che nemmeno se ne sono accorti…

❤️ Victor è talmente naturale che pare che il calcio lo aspettasse da sempre per tornare ad essere naturale, popolare. La sua infanzia è impregnata su quella maglia. È la strada, è la polvere, è la forza della immaginazione.

😶 Marittiello si era scocciato, voleva alzare un po’ il livello di difficoltà e se la piglia con Caputo. In dieci abbiamo sfiorato due volte il terzo goal e Meret ha continuato a chattare su Whatsapp…

👊 Campo difficile, l’Empoli è sempre un mignolo in uno spigolo alle due di notte. Il Napoli però non gioca in Serie A, il Napoli porta la Serie A a godersi il calcio. Ancora una giornata in meno, verso la nostra Primavera….

