Spal, Tacopina conferma Oddo. Nessun ritorno per De Rossi (Gazzetta)

Il presidente va invece verso l’esonero del direttore tecnico Fabio Lupo. Il compito di curare i rapporti con la squadra sarà del diesse Ortoli

Tacopina non fa retromarcia. Nessun ritorno di fiamma con Daniele De Rossi, per la panchina della sua Spal: Oddo resta bel saldo al suo posto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che ieri aveva dato per vicinissimo l’esonero di Oddo e il ritorno di De Rossi in panchina, visto che l’ex giallorosso è ancora sotto contratto con il club. Ma la crisi è rientrata.

La Gazzetta scrive:

“Anche se non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali da parte della società, il divorzio tra Fabio Lupo e la Spal è cosa fatta. Tra il d.t. e Joe Tacopina sono sorte incomprensioni dopo la sconfitta sul campo del Genoa. Anche se da più parti, la decisione era stata ritenuta intempestiva, visto il momento in cui pare opportuno assicurare stabilità, Tacopina non ha voluto tornare sui suoi passi. Il compito di curare i rapporti con la squadra dovrebbe essere affidato al diesse Armando Ortoli. Nel frattempo Oddo, confermato da Tacopina, a dispetto delle voci di un possibile ritorno di De Rossi, ha guidato gli allenamenti in vista della gara con la capolista Frosinone, in cui non potrà contare su Alfonso, Varnier, Valzania e Fetfatzidis”.

