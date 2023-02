Spal, Tacopina pronto a far fuori il ds Lupo e a richiamare De Rossi (Gazzetta)

A Ferrara Oddo è già in bilico. Il patron ci ripensa: è intenzionato a riprendere l’ex romanista, ancora sotto contratto. Oggi la decisione

A Ferrara Oddo è già in bilico sulla panchina della Spal. Il presidente Tacopina, che qualche settimana fa si era schierato dalla parte del direttore sportivo Lupo esonerando De Rossi, sarebbe pronto a fare dietrofront. Dunque: far fuori Lupo e richiamare l’ex romanista, tra l’altro ancora sotto contratto. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

“Il soffertissimo divorzio di San Valentino da Daniele De Rossi ha lasciato strascichi pesanti in casa Spal. Quando Joe Tacopina ha dovuto scegliere tra il debuttante allenatore e il d.s. Fabio Lupo, ci ha pensato qualche giorno a New York e poi è tornato in Italia con la decisione presa: via l’allenatore, fiducia al manager. Che in panchina aveva chiamato Massimo Oddo per un ticket tutto pescarese che in due partite ha portato a un pareggio in casa con il Como e a una sconfitta nel finale a Marassi. Insomma, per una squadra malata, un avvio comprensibile. Invece no, Tacopina – furibondo negli spogliatoi a Marassi – tuona ancora e stavolta ha deciso di esonerare Lupo e forse il responsabile dell’area tecnica Mario Donatelli”.

La decisione arriverà oggi, dopo la riunione tra presidenza e dirigenza della Spal.

“Stamane c’è una riunione con il presidente (che a breve tornerà negli Usa) e tutti i manager, nella quale Tacopina comunicherà la decisione. Una mossa che di sicuro indebolirà l’incolpevole Oddo, quindi non ci sarebbe da stupirsi se anche lui dovesse essere sostituito, con ritorno di un De Rossi, ancora sotto contratto e senza più Lupo di mezzo. Dire che la squadra e la piazza sono disorientati è poco”.

La Spal al momento è penultima a 4 punti dalla salvezza diretta. E mercoledì riceve il Frosinone capolista.

