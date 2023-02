Setien sul caso Negreira: «Ci sono tante cose nel calcio e nella vita che sono marce»

In conferenza stampa: «Tutti sappiamo che dove ci sono soldi ci sono tanti interessati e tanto inquinamento. Con gli anni capisci che hai poche possibilità di cambiare le cose».

L’allenatore del Villarreal Quique Setien ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Liga contro il Mallorca. Setien ha anche parlato del “caso Negreira” , che ha sconvolto il calcio spagnolo negli ultimi giorni. Di seguito le parole del tecnico:

«Ci sono tante cose nel calcio e nella vita che sono marce, e ti rendi conto con gli anni che hai ben poche possibilità di cambiare le cose. Purtroppo in questo sport ci sono sempre ci sono state e ci saranno tante persone che non hanno tirato calci a un pallone e che ne hanno beneficiato oltre le loro possibilità. Tutti sappiamo che dove ci sono soldi ci sono tanti interessati e tanto inquinamento».

Sui suoi giocatori:

«Alcuni stanno un po’ meglio, ma hanno comunque delle conseguenze. Vedremo come stanno e li valuteremo per vedere domani quando si alzeranno come si sono evoluti e vedere le conseguenze».

Approfittando della filiale:

«Abbiamo avuto molte assenze, ma siamo fortunati ad avere giocatori del Villarreal B. La disponibilità dei ragazzi è molto importante e sappiamo a che livello sono. Non credo che giocherà Gerard Moreno, oggi non si è allenato, ma non escludo nessuno tranne Coquelin».

Sul Maiorca:

«Il Maiorca era una delle prime rivali che ho affrontato. È una squadra molto complicata che fa le cose molto bene e ha meccanismi molto difficili da contrastare . Hanno cambiato poco dalla pausa a qui, ma penso che nella prima parte li abbiamo compromessi e proveremo a rifarlo».

Conclude Setien sul gioco speculativo degli avversari:

«Sono circostanze che succedono e bisogna adattarsi. È vero che questo non giova alla squadra che vuole avere la palla, perché serve continuità di gioco e ritmo. Inoltre sai che devono superare una difesa molto organizzata e ben lavorata e non è affatto facile , ma queste sono circostanze che capitano e devi adattarti, non possiamo trovare scuse e cercare di essere molto più precisi con la palla , ne accentuano la gestione. E difendono bene perché anche loro giocano bene e attaccano bene. Non si limitano a difendere».

