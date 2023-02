Roma, Zalewski: «Zielinski è come un fratello maggiore per me, in Nazionale»

A Pilka Nozna: «Ho ringraziato Piotr per l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia, ora la Roma ha un percorso più facile».

Nicola Zalewski, esterno della Roma, ha rilasciato una lunga intervista al giornale polacco Pilka Nozna. Il giocatore ha parlato del rapporto che lo lega al centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, definendolo una sorta di fratello maggiore:

«Recentemente il Napoli ha salutato la Coppa Italia dopo la partita con la Cremonese. Ho subito ringraziato Piotr per il favore, perché ora la Roma ha un percorso teoricamente più facile in questa competizione: affronteremo proprio la Cremonese nei quarti di finale. Ma sul serio, Piotr è come un fratello maggiore per me in nazionale. Non ho mai vissuto in Polonia, non conosco bene la lingua. Zielinski è sempre lì a darmi un suggerimento, è in un certo senso il mio insegnante privato. In effetti, è lì che è iniziata la nostra relazione. Ora posso contare su “Herb” in ogni situazione. A proposito, io e Robert Lewandowski parliamo molto, prima della Coppa del Mondo mi ha detto di giocare con calma, che la pressione non è su di noi. Un buon collega e, soprattutto, un grande calciatore».

Sulla Coppa del Mondo

«Abbiamo perso due partite, contro i vice-campioni e i campioni del mondo. Non abbiamo fatto male, dopo 36 anni la nazionale polacca ha conquistato il passaggio del turno, l’atmosfera nella squadra era buona. Polonia nel 2023? Sappiamo già che Jose Mourinho non sarà il nuovo allenatore della nazionale polacca, e questo mi sta benissimo. A parte gli scherzi, in questo momento sono concentrato solo sulla Roma».