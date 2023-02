Non si intravede proprio come possa bloccarsi la giostra manovrata da Spalletti (Stampa)

Al massimo potrà rallentare, considerando le possibili complicazioni del campionato, ma fermarsi proprio no. Ingiocabile per quasi tutti

Su La Stampa, Matteo De Santis commenta la vittoria del Napoli sull’Empoli: un pezzettino in più di scudetto guadagnato.

“il Napoli delle meraviglie procede nell’irreale opera di accorciamento dei tempi di attesa del terzo scudetto. Lo sbriciolamento in meno di mezz’ora dei giovanotti di Zanetti, imbattuti nelle precedenti cinque esibizioni casalinghe, rafforza quelli che non sono più presentimenti, ma incontrovertibili postulati da tricolore”.

Il Napoli è a +18 dall’Inter che giocherà prima di pranzo

“non si intravede come possa piantarsi la giostra manovrata da Luciano Spalletti. Al massimo potrà rallentare, considerando le possibili complicazioni offerte dal calendario con Lazio, Atalanta, Torino e Milan nei prossimi quattro appuntamenti dei quattordici all’epilogo, ma fermarsi proprio no. Ingiocabile per quasi tutti da settembre, il Napoli frantuma anche l’Empoli, stordendolo con un’organizzazione di gioco ai limiti della perfezione che ammansisce e annacqua i piani di Zanetti, come Baldanzi a intralciare la tela del tessitore Lobotka. I primi della classe, con dieci undicesimi come con l’Eintracht, non soffrono di problemi di carburazione”.

La capolista continua ad andarsene.

ilnapolista © riproduzione riservata