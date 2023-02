Campos: «Vorrei che Messi restasse al Psg, al momento stiamo parlando»

L’uomo del Psg a Téléfoot: «Perdere Mbappé ovviamente è difficile. L’ho visto molto triste dopo il suo infortunio»

Il dirigente sportivo, Luis Campos del Psg ha rilasciato un’intervista a Téléfoot durante la quale ha approfondito il tema del rinnovo di Messi e anche il mancato trasferimento di Ziyech dal Chelsea.

A riportare l’intervista è Le Parisien che ricorda come per il marocchino fosse praticamente concluso l’accordo, con il giocatore che aveva già compiuto le visite mediche per i parigini, ma il Chelsea non ha mandato i documenti corretti in tempo perché troppo distratto dall’affare Enzo Fernandez dal Benfica.

Un intervento, quello di Campos, particolarmente attento a non incrinare i rapporti con il club londinese, mai citato direttamente dal dirigente:

«Il Paris ha fatto tutto. Ma come in tutti i trasferimenti, abbiamo bisogno che tutte e tre le parti lavorino bene. In questo caso ha funzionato tutto molto bene nel Psg, molto bene con Ziyech. Ma, sfortunatamente, all’ultimo momento non ha funzionato con l’altra parte».

Ziyech è parso alla società parigina il sostituto perfetto di Sarabia, ma purtroppo per il Psg l’affare non è andato secondo i piani:

«Abbiamo cercato di essere creativi, con i vincoli finanziari che conosciamo. Dobbiamo essere rispettosi della Uefa e della Fifa. Ma siamo pronti. Abbiamo fatto un buon piano, che prevede la riduzione del numero di giocatori professionisti in rosa, cosa molto importante prima, per fare spazio ai giovani del club di alta qualità e non perderli per altri grandi club europei».

Infine Campos è passato a commentare la rossa attuale, le stelle Mbappé e Messi. Su Messi c’è la volontà di rinnovare:

«Al momento stiamo parlando, conferma Campos. Vorrei tenerlo in questo progetto, non posso nasconderlo. Sarei felice se continuasse. Stiamo discutendo in questo momento per cercare di raggiungere l’obiettivo, e continuare ad averlo con noi».

Mentre su Mbappé, in vista del match di Champions contro il Bayern:

«Perdere Kylian, ovviamente è difficile. L’ho visto molto triste dopo il suo infortunio. Ma l’ho già visto lavorare anche dalla mattina alla sera per accelerare il più possibile il suo recupero. È la personalità di un vincitore, di qualcuno molto speciale. Le grandi star non sono capaci di vincere un trofeo da sole, assicura Campos. Possono vincere una partita, due partite o poche partite. Ma hanno bisogno degli altri membri del team, dell’armonia. Abbiamo bisogno che i giocatori abbiano un senso collettivo».

ilnapolista © riproduzione riservata