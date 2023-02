Massara è in uscita dal Milan, il suo futuro sarà alla Juventus (Tuttosport)

Il feeling con Cardinale non è mai sbocciato. Il nome del dirigente rossonero è in pole per la carica di direttore sportivo nel club torinese

Il feeling tra Cardinale e Massara non è mai scattato, la storia del dirigente del Milan in rossonero sembra essere ai titoli di coda. Il futuro di Massara potrebbe essere alla Juventus. E’ in pole per assumere la carica di direttore sportivo dei bianconeri in estate. Lo scrive Tuttosport.

Secondo il quotidiano torinese, in estate l’area sportiva della Juventus sarà completamente rifondata, anche considerando il fatto che Federico Cherubini è stato inibito in seguito all’inchiesta Prisma. Uno dei nomi nel taccuino del club per la ripartenza è proprio quello di Frederic Massara. L’attuale direttore sportivo del Milan, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe in uscita, nonostante abbia rinnovato la scorsa estate il suo contratto (come Paolo Maldini). Per Massara passare alla Juventus significherebbe tornare nella sua città natale: è a Torino che è nato e cresciuto, anche se nelle giovanili dei granata.

Al Milan, Massara è approdato nel 2019: è stato il direttore sportivo dello scudetto 2021/22. Ora la storia in rossonero è ai titoli di coda, appunto.

