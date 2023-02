La Liga apre un’indagine per una partita truccata in Coppa del Re

La gara incriminata è quella tra Melilla e Levante, giocata nel dicembre del 2021, è terminata 8-0 per gli ospiti e, come spiegato nella nota, sarebbe stata segnalata da un anonimo

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la Liga ha reso noto di aver denunciato al Centro nazionale di polizia per l’integrità sportiva e il gioco d’azzardo (CENPIDA) per presunta corruzione nella partita di Coppa del Re del 2021 fra Melilla e Levante.

La gara, giocata nel dicembre del 2021, è terminata 8-0 per gli ospiti e, come spiegato nella nota, sarebbe stata segnalata da un anonimo con una mail di reclamo all’indirizzo integrity@laliga.es, recapito creato appositamente nel 2015 dal dipartimento Sicurezza e integrità. Di seguito il comunicato della Liga sulla partita truccata in Coppa del Re:

«Dopo queste informazioni – si legge nella nota -, LaLiga ha denunciato i fatti davanti al CENPIDA ed è stata aperta un’inchiesta presso il Tribunale istruttorio n. 2 di Melilla, tuttora in corso, e in cui sono state raccolte le dichiarazioni di sei persone, tutte legate alla CD Huracán Melilla. Il Levante UD, da parte sua, è completamente all’oscuro di questi fatti indagati».

Continua il comunicato dove la Liga afferma che sono in corso le indagini:

«Queste informazioni anonime ricevute attraverso il canale di segnalazione dimostrano la fiducia che esiste nel lavoro dell’area Integrità e sicurezza de LaLiga, in collaborazione con la polizia e gli organismi corrispondenti, quando si tratta di rilevare e segnalare possibili casi di partite truccate nel calcio spagnolo, indipendentemente dalla categoria e dalla concorrenza in gioco.

Conclude: «Da LaLiga vogliamo ricordare che l’e-mail integral@laliga.es fa parte del canale di reclamo consultabile a questo link, è a disposizione di tutti coloro che vogliono fornire informazioni in forma anonima su qualsiasi tipo di atto che possa ledere l’integrità della concorrenza».

