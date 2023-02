La domanda non è se il Napoli vincerà lo scudetto, ma con quanti punti di vantaggio (L’Equipe) 

Il quotidiano francese fa il punto sulle squadre qualificate in Champions. La squadra di Spalletti è presentata tra quelle che ovviamente stanno meglio

A che punto sono le squadre qualificate per le fasi ad eliminazione diretta della Champions League? E’ la domanda che si fa L’Equipe a 12 giorni dal ritorno della massima competizione europea. Una sorta di stato dell’arte delle squadre ancora in corsa. A partire dal Napoli e dall’Inter, che sono nella fascia delle squadre che stanno meglio.

Sul Napoli:

“La domanda probabilmente non è più se il Napoli vincerà lo Scudetto, ma con quanti punti di vantaggio sul secondo posto. Dopo venti giornate, l’ex club di Diego Maradona si trova in testa alla classifica, mentre l’Inter, seconda, fila di tredici lunghezze. Dalla sconfitta proprio sul campo del club milanese, il 4 gennaio, il Napoli ha ripreso la sua marcia in avanti in campionato, vincendo quattro partite. L’eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese si è insinuata in questo corso vittorioso. Nonostante tutto, tra poco meno di tre settimane gli uomini di Luciano Spalletti dovrebbero arrivare lanciati a tutta velocità contro l’Eintracht Francoforte”.

Sull’Inter, L’Equipe scrive:

“L’Inter, che ha iniziato l’anno con un prestigioso successo sul Napoli (1-0), ha avuto un gennaio maestoso, con sei successi, un pareggio e una piccola sconfitta (contro l’Empoli) e un pareggio in otto partite ufficiali. A proposito, il secondo classificato di Serie A ha battuto il suo vicino Milan nella Supercoppa Italiana. Dietro le quinte, i dirigenti sono riusciti a mantenere il loro difensore centrale Milan Skriniar fino alla fine di questa stagione. Un punto positivo, a condizione che il giocatore internazionale slovacco digerisca la sua non partenza per il Psg, a cui si unirà nel 2023-2024”.

L’avversaria del Napoli, l’Eintracht Francoforte, è tra le squadre che stanno messe abbastanza bene.

“In cima al barometro precedente, il club tedesco è scivolato nella strettissima classifica della Bundesliga, passando dal secondo al sesto posto in sole due giornate. Due pareggi a Friburgo e contro il Bayern spiegano questa battuta d’arresto non necessariamente proibitiva, visto che il podio è a soli tre punti di distanza. Inoltre, qualificata per la fase a eliminazione diretta della Coppa di Germania, con una partita da giocare il 7 febbraio contro il Darmstadt, la squadra di Randal Kolo Muani sta facendo abbastanza bene, seguendo la scia del suo prezioso attaccante francese. Oggetto di rumori di trasferimento e concupiscenze, lo sfortunato eroe della finale di Coppa del Mondo non sembra destabilizzato”.

Non sono al meglio il Psg e anche il Chelsea, di cui L’Equipe scrive:

“Tutti i nuovi acquisti, che dovranno essere amalgamati, porteranno un rapido valore aggiunto? Questa è la domanda che accompagna gli acquisti faraonici del Blues”.

ilnapolista © riproduzione riservata