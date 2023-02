In Serie A scompaiono i gol da fuori area, il Napoli ne ha segnato solo uno (Gazzetta)

Quello di Kvaratskhelia contro il Monza. La squadra di Spalletti è quella che ha prodotto il maggior numero di xG: 38,68.

In Serie A sta cambiando il modo di segnare: sta scomparendo il tiro da fuori area. Il Napoli insegna: ha segnato una sola volta con un tiro da fuori. La Gazzetta dello Sport analizza le percentuali di Expected Goal (xG) delle squadre del campionato.

“Il Napoli ha il miglior attacco del campionato con 48 gol, ma di questi soltanto uno è arrivato da fuori area: quello di Kvaratskhelia contro il Monza, un meraviglioso e potente destro a giro dalla distanza. E pensare che il Napoli ha il maggior numero di conclusioni della Serie A (339)”.

Il Napoli è la squadra che ha prodotto il maggior numero di xG: 38,68.

“Il computo complessivo in realtà prende in esame tutte le conclusioni della squadra (266 tiri) ma se ci si limita al valore in xG dei tiri diventati gol “veri”, anche qui troviamo il dato più alto: 13,20. Questo perché il Napoli cerca di arrivare a conclusioni più redditizie. E infatti la maggior parte delle reti arrivano a non più di 11 metri dalla porta e in posizione centrale”.

La seconda squadra della serie A per Expected goals è l’Inter, che ha un’altissima concentrazione di gol e conclusioni dall’area piccola.

“L’Atalanta, che pure ha segnato 8 gol dalla distanza (più di tutti), ha tirato meno della Cremonese (266 tiri a 269) ma con un xG per tiro più alto (0,12 a 0,08). La Lazio segna quasi esclusivamente da posizione centrale ed entro gli

undici metri. Gli stessi principi guidano la Fiorentina e il Monza, che ha il valore di xG più alto della Serie A per gol “veri” segnati: 0,36 xG, cioè ogni conclusione finita in rete aveva una percentuale di realizzazione media del 36%”.

La Roma è la squadra con il valore xG più alto per tiro (0,13). Cremonese, Empoli e Sampdoria condividono il dato

peggiore: 0,08 xG per tiro.

