Juventus, i piccoli azionisti pronti a fare causa al club (Tuttosport)

Guidati dagli avvocati del Codacons, hanno comunicato ai pm che si occupano dell’inchiesta Prisma di volersi costituire come persone offese e danneggiate

Secondo quanto scrive Tuttosport, i piccoli azionisti della Juventus sono pronti a fare causa al club bianconero. Guidati dagli avvocati del Codacons, hanno comunicato ai pm che si occupano dell’inchiesta Prisma di volersi costituire nel procedimento come persone offese e danneggiate. Tuttosport scrive:

“La Juventus e i suoi ex dirigenti rischiano di andare a processo per le presunte irregolarità nei bilanci e, in caso di

condanna, di dover risarcire anche gli azionisti. Nelle carte dell’inchiesta Prisma della Procura di Torino c’è un fascicolo che riguarda le istanze presentate da alcuni soci di minoranza del club bianconero: guidati dagli avvocati del Codacons in un’azione collettiva, questi singoli investitori comunicano ai pm di volersi costituire come “persona offesa e danneggiata” nel procedimento. Il codice penale prevede che durante la fase delle indagini le persone che

pensano di aver subito un danno da un ipotetico reato possano chiedere ai pm di essere aggiornati sugli sviluppi

dell’inchiesta”.

Tuttosport spiega:

“I soci inseriti nell’elenco delle persone “offese e danneggiate” risultavano essere 14 nelle carte della Procura aggiornate ad aprile del 2022. Fra loro ci sono un finanziere, un’imprenditrice, un paio di studenti e dei pensionati. Hanno inviato tutti personalmente e in momenti separati la stessa lettera ai magistrati, predisposta dal Codacons. I pm hanno iscritto in automatico nel registro delle “persone offese o danneggiate” la Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate e la Consob, che potrebbero a loro volta aver subito dei danni dalle condotte del club bianconero: il Fisco a causa della presunta frode fiscale, la Consob per le contestazioni dei pm sulle false comunicazioni al mercato e il falso in bilancio”.

Se nell’udienza preliminare si dovesse procedere con il rinvio a giudizio, i soci di minoranza potrebbero costituirsi come parte civile nel processo. Non solo quelli che hanno già presentato la prima istanza, ma anche tutti gli altri

azionisti eventualmente interessati.

“La settimana scorsa il Codacons ha pubblicato sul proprio sito le istruzioni per aderire all’iniziativa, la modulistica e il tariffario: l’iscrizione costa 350 euro per chi ha investito fino a 10mila euro nelle azioni della Juventus, 650 euro per chi possiede un pacchetto azionario di importo superiore”.

