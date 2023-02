Francoforte, Gotze: «L’esperienza è importante ma è il rendimento che conta»

Il giocatore dell’Eintracht: «Non vedevamo l’ora che arrivassero gli ottavi di finale anche per la grande atmosfera che ci riserverà il nostro stadio»

Il centrocampista del Francoforte Mario Gotze è intervenuto al fianco del mister dei tedeschi Glasner. L’ex Borussia e Bayern Monaco ha parlato della partita di domani contro il Napoli valida per l’andata degli ottavi di finale di Uefa Champions League. Di seguito le parole di Gotze su Eintracht Francoforte-Napoli:

Quali difficoltà ci saranno nella gara di domani?

«Abbiamo imparato molto come squadra nella fase a gironi e ci siamo meritati queste due partite. Sappiamo quanto diventa difficile a questo livello. Esperienza? L’esperienza è importante, ma alla fine è il momento e il nostro rendimento che conta».

Quanto peserà il fattore campo?

«Possiamo aspettarci una partita molto buona in casa. Non vedevamo l’ora che arrivassero gli ottavi di finale anche per la grande atmosfera che ci riserverà il nostro stadio».

