Fiorentina, Commisso furioso per la telefonata di Xavi ad Amrabat per portarlo al Barcellona

Ne scrive anche il Daily Mail. Il tecnico catalano ha chiamato più volte il calciatore marocchino che (ovviamente) sarebbe andato di corsa

Caso Amrabat, la rabbia della Fiorentina contro il Barcellona e contro Xavi è finita anche sul Daily Mail. Ieri in extremis il club catalano – che pure aveva le sue grane col rinnovo di Gavi da far accettare alla Liga – ha provato a strappare ai viola il centrocampista marocchino che si è messo in luce ai Mondiali. La proposta è stata: prestito più diritto (non obbligo) di riscatto a 40 milioni.

Il calciatore ovviamente ne è stato lusingato e si è anche esposto sui social scrivendo: «Go for it now. The future is promised to no one». Che Repubblica Firenze traduce così:

In pratica: «Provaci adesso. Il futuro non è promesso a nessuno». Una sorta di “carpe diem” rivisitato.

Repubblica Firenze scrive:

Una mossa, quella social, che ha mandato su tutte le furie la Fiorentina. Così come la telefonata che l’allenatore del Barcellona, Xavi, ha fatto al calciatore nella giornata di ieri per spingerlo verso i blaugrana e per provare a rompere coi viola in un momento delicato. Anche perché, a poche ore dalla chiusura del mercato, la Fiorentina non avrebbe avuto il tempo per tornare con forza e sostituire un elemento ritenuto chiave, fondamentale.

Il Daly Mail riportando fonti italiane, tra cui il Corriere dello Sport, scrive che le telefonate di Xavi ad Amrabat sono state ripetute.

La tensione è stata talmente alta che Amrabat è stato eliminato dalla lista dei convocati per il match di Coppa Italia (in programma oggi alle 18) contro il Torino.