Eriksson lascia il mondo del calcio: «Ho problemi di salute»

Sven Goran Eriksson da l’addio al calcio a causa di problemi di salute. L’allenatore svedese è famoso in Italia per aver vinto lo scudetto con la Lazio del 2000, quattro Coppe Italia, una con la Roma, una con la Sampdoria e con i biancocelesti, e due Supercoppe sempre con la squadra laziale. Ha svolto recentemente le mansioni di consulente prima e direttore sportivo poi della squadra di terza divisione svedese IF Karlstad Fotboll.

L’annuncio è arrivato sul sito ufficiale della squadra dove ha scritto:

“Io, Sven-Göran Svennis Eriksson, a causa di problemi di salute su cui sto indagando con degli esami, ho scelto di limitare i miei doveri pubblici per il momento. Ora mi concentro su salute, famiglia e incarichi limitati, tra le altre cose, per il Karlstad Football. Ringrazio per il supporto amici e contatti calcistici e vi chiedo di rispettare la mia decisione e la mia privacy”.

Eriksson è stato lo storico allenatore della Lazio di Cragnotti portando lo scudetto nella capitale, sponda binacoceleste, dopo 36 anni. Lo svedese ha fatto sbocciare i talenti di Crespo, Simeone, Coinceicao, Nesta e Salas portandoli alla ribalta con quella grandissima impresa battendo la Juve, in campionato, all’ultima giornata. All’età di 75 anni si ritira dal mondo del calcio dopo che è riuscito ad essere uno dei migliori allenatori in Italia e nel Mondo.

