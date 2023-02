De Zerbi rischia la squalifica per come si è rivolto all’arbitro dopo Brighton-Fulham

L’allenatore italiano sarà ascoltato dalla Football Association prima di prendere una decisione in merito. Nell’incontro si parlerà anche delle dichiarazione fatte in conferenza

Roberto De Zerbi continua a far parlare i tabloid inglesi nel bene e nel male. L’allenatore italiano ha incantato la Premier con il suo gioco riuscendo a portare il Brighton al settimo posto e in piena lotta per accedere alle coppe europee la prossima stagione. L’ex Sassuolo però ora rischia di potersi sedere in panchina per la prossima partita (Westham-Brighton) a causa dell’espulsione rimediata nel tunnel per l’atteggiamento avuto contro l’arbitro Darren England.

“Si sostiene che il comportamento dell’allenatore in campo a tempo scaduto sia stato improprio e che il suo comportamento e/o linguaggio nei confronti di un ufficiale di gara nel tunnel successivamente sia stato offensivo e/o improprio” si legge nel comunicato dell’FA.

La Fooball Association sta ragionando sulla durata della squalifica: De Zerbi potrebbe scontare anche una sola giornata.

Sotto la lente d’ingrandimento sono finite anche le parole del tecnico in conferenza stampa post partita, scrive The Sun. De Zerbi aveva dichiarato:

«Non mi è piaciuto l’atteggiamento dell’arbitro, penso che non sia un arbitro di buon livello. Penso che l’arbitro non sia all’altezza della Premier, un campionato molto importante. Ma non gli ho detto parolacce, non l’ho insultato. Gli ho solo detto che questa settimana ho avuto un incontro con il suo capo ed evidentemente ho perso tempo: ho perso due ore, tre ore con lui».

