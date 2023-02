Brighton, De Zerbi contro gli arbitri della Premier: «Non sono qui per perdere tempo» 

Il tecnico è stato espulso nel tunnel degli spogliatoi. In settimana aveva partecipato ad una riunione con gli arbitri: «Non ci andrò mai più».

L’allenatore del Brighton, Roberto De Zerbi, è stato espulso nel tunnel degli spogliatoi dopo la partita contro il Fulham (persa in casa). Nel post match, De Zerbi è comparso davanti alle telecamere furioso. Se l’è presa contro l’ex arbitro Howard Webb, oggi numero uno degli arbitri inglesi che la scorsa settimana ha incontrato i club di Premier per dei chiarimenti sul Var.

«Non mi è piaciuto l’atteggiamento dell’arbitro, penso che non sia un arbitro di buon livello. Penso che l’arbitro non sia all’altezza della Premier League. Non gli ho detto parolacce, ho sentito l’avversario dirgli parolacce. Ho detto all’arbitro che questa settimana avevo avuto un incontro con il suo capo e ho perso tempo. Ho perso due, tre ore con lui».

De Zerbi ha proseguito:

«Voglio essere chiaro. Se vuoi venire da me per fare un incontro e se vuoi farmi perdere due ore del mio tempo, del mio lavoro, devi avere un altro atteggiamento in campo. Tu sei un arbitro e io sono un allenatore. Se vuoi migliorare, se vuoi migliorare il nostro lavoro nel calcio, deve esserci con un altro atteggiamento. Non voglio parlare di situazioni particolari, se era rigore o altre cose. Parlo solo dell’atteggiamento».

De Zerbi ha definito il suo cartellino rosso «ingiusto”.

«Sento un avversario dire una parolaccia che non ripeterò. L’arbitro non ha avuto la personalità per mantenere il controllo del gioco. Ho perso tempo una volta con questo incontro e non accadrà mai più. Non sono in Inghilterra per perdere tempo con le riunioni».

