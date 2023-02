I complimenti del presidente del Napoli su Twitter dopo la vittoria sull’Eintracht Francoforte per 2-0: «Bravi tutti!»

Su Twitter arrivano, come spesso accade, i complimenti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, alla squadra di Spalletti. Il Napoli ha battuto 2-0 l’Eintracht Francoforte in trasferta, in Germania. Proprio su questo punto batte De Laurentiis, che sottolinea proprio come non solo non sia mai facile vincere in Champions League ma anche il fatto che è ancora più difficile farlo in Germania e anche con la personalità mostrata dal Napoli stasera. Bravi tutti, scrive De Laurentiis.

«Non è mai facile vincere in Champions, soprattutto in Germania e con grande personalità. Bravi tutti!»

Ieri, da Francoforte, De Laurentiis aveva già manifestato la sua preferenza per la Champions, come del resto aveva già fatto in passato:

«Mi meraviglio che ci si ecciti per un Napoli che è sempre stato competitivo. Non dico il più forte ma competitivo e soprattutto il più onesto. Dal punto di vista del mondo, poi, vincere la Champions è molto più importante, ti dà un’immagine che Napoli come città ha già».

