De Laurentiis: «Il Napoli è soprattutto onesto. È giusto che il tifoso dica la qualunque, il tifoso non sa»

«A maggio parlai di scudetto. Spalletti non ci credeva? Gli allenatori devono allenare e Spalletti è bravissimo, spetta a noi fare il mercato»

Aurelio De Laurentiis ha parlato da Francoforte

«Il Napoli è da sempre competitivo e soprattutto è onesto».

Quando finalmente gli americani quest’anno hanno destinato l’isola di Ischia come la migliore del mondo. Nel 53 o nel 54 Il pirata dell’isola verde, con Burt Lancaster, è stato girato lì non ai Caraibi

Il tifoso ha sempre ragione, deve diffidare perché non sa ma gioca a un calcio virtuale, fa delle scommesse, sono presenti con il cuore la testa, le scommesse, è giusto che dica la qualunque, nella conferenza del 30 maggio dissi “lotteremo per lo scudetto”.

In quell’occasione Spalletti fece una faccia come a dire che non era d’accordo con quell’affermazione.

I mister hanno un ruolo, quello di allenare, noi abbiamo un mister che sa allenare, che poi pretenda che un mister conosca tutti i calciatori che stanno nel mondo, non è il loro mestiere, è compito nostro stare attenti al mercato.

Il Napoli non ha segreti, il segreto è voler giocare divertendosi. Il calcio è un gioco, se non ci si diverte…

